Ребят, объясните как делать или если не сложно помогите

Гость: Гость:

Здесь все просто смотри: тебе надо в качестве примеров привести свои работы в этих документах(например работа документ.doc- в World) и пишешь в колонку размер документа(это написано когда наводишь мышью на файл или правая кнопка)а архиваторы это то из чего ты можешь извлечь этот файл(то есть архив) и там ставишь плюсик! Вот и все удачи)