Ребят, объясните как делать или если не сложно помогите

Информатика
Ребят, объясните как делать или если не сложно помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь все просто смотри: тебе надо в качестве примеров привести свои работы в этих документах(например работа документ.doc- в World) и пишешь в колонку размер документа(это написано когда наводишь мышью на файл или правая кнопка)а архиваторы это то из чего ты можешь извлечь этот файл(то есть архив)  и там ставишь плюсик! Вот и все удачи)
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