Діалог на тему чи все можна придьати за гроші

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Привіт!Сьогодні на уроці ми розглядали твір відомого письменника Івана Котляревського "Наталка Полтавка".Мене вразив образ возного, котрий гадав купити за гроші любов і повагу коханої людини.Я знаю, що є люди, які мають дуже багато грошей. Їм здається, що вони можуть купити все. І дійсно, у них є прекрасні квартири або навіть будинки, вони їздять на красивих машинах, на них дорогий одяг, багато ювелірних прикрас. Здавалося б, живи й радій. На мою думку, такі люди не щасливіші тих, хто має скромний достаток - Так, я з тобою погоджуюсь.Щастя за гроші не купиш. А що ж таке бути щасливим? Бути щасливим — означає мати міцну дружну родину, улюблену роботу, вірних друзів і, звичайно ж, здоров'я. -Хоча,ти знаєш...Я все таки підтримую думку про те,що гроші важливі у нашому житті., але в той же час як за гроші купиш відверту прихильність людей, що тебе оточують? Можна купити дорогі фарби, устаткування, розкішну художню майстерню, але як створиш шедевр на полотні, якщо в тебе немає таланту? А талант за гроші не купиш. Ніякі гроші не зроблять з тебе поета, музиканта... -Гроші не зроблять людину поряднішою. За гроші не купиш любов, світанок, принадність провесни або свіжість першого снігу. За гроші не купиш посмішку дитини і не придбаєш добре серце, якщо твоє байдуже і черстве. І немає таких магазинів, де продається розтрачене марно життя, де продається безсмертя. -Звичайно, багата людина навряд чи буде самотньою, з нею завжди будуть ті, кому цікаві її гроші, але далеко не факт при цьому, що така людина зможе зустріти щиру любов по відношенню до себе. -Підсумовуючи нашу розмову, хочу зазначити, що немає необхідності відмовлятись від статків,багатств.Вони не є гарантом самотнього і обездоленого життя.Але завжди варто памятати про нерукотворний памятник гідності, честі,який буде височіти над землею крізь серпанок поколінь.Людина може залишити на землі добру пам’ять про себе своїми гідними вчинками, добрими стосунками з людьми.