Хээээлп На Паскале Задана последовательность из N вещественных чисел. Вычислить значение функции : корень N-ой степени из IX1*X2*X3*...*XNI
Информатика
Хээээлп На Паскале Задана последовательность из N вещественных чисел. Вычислить значение функции : корень N-ой степени из IX1*X2*X3*...*XNI
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var x,p,rez:real; n: integer; begin p:=1; write('числа через пробел (завершение ввода - 0): '); read(x); while x<>0 do begin p:=p*abs(x); read(x); end; write('N = '); readln(n); rez:=exp((1/n)*ln(p)); writeln('корень ',N,' -ой степени из ',p,' = ',rez); end.
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