Хээээлп На Паскале Задана последовательность из N вещественных чисел. Вычислить значение функции : корень N-ой степени из IX1*X2*X3*...*XNI

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Хээээлп На Паскале Задана последовательность из N вещественных чисел. Вычислить значение функции : корень N-ой степени из IX1*X2*X3*...*XNI

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