Хээээлп На Паскале Задана последовательность из N вещественных чисел. Вычислить значение функции : корень N-ой степени из IX1*X2*X3*...*XNI

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Хээээлп На Паскале Задана последовательность из N вещественных чисел. Вычислить значение функции : корень N-ой степени из IX1*X2*X3*...*XNI
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var x,p,rez:real;     n: integer; begin   p:=1;   write('числа через пробел (завершение ввода - 0): ');  read(x);   while x<>0 do   begin     p:=p*abs(x);     read(x);   end;   write('N = ');  readln(n);   rez:=exp((1/n)*ln(p));   writeln('корень ',N,' -ой степени из ',p,' = ',rez); end.    
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