Как с помощью электричества определить чистоту воды?
Физика
Как с помощью электричества определить чистоту воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Абсолютно чистая вода без примесей хороший диэлектрик и электрический ток не проводит. Если в воде есть примеси то то вода становится проводником . Значит с помощью тока можно определить чистая ли вода.
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