При каком значении p решением уравнения -px+2y+p=0 является пара чисел (-1;2)
Алгебра
При каком значении p решением уравнения -px+2y+p=0 является пара чисел (-1;2)
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-px+2y+p=0 -p·(-1)+2·2+p=0 2p+4=0 2p=-4 p=-2 Ответ:-2
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