Ребят помогите мне через пол часа к репететуру идти, решите это с решением: Вычисл??те -15+15+0+28-(-28)=
Математика
Ребят помогите мне через пол часа к репететуру идти, решите это с решением: Вычисл??те -15+15+0+28-(-28)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-15+15= 0 28 + 28= 56( два минуса=плюс) 0+0+56= 56 Ответ: 56
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Архимеда в современных терминах можно назвать военным инженером : его изобретени?? использовали защитники родного города Архимеда против римлян.В л...
Русский язык
Отметь предложение с ошибкой в окончании прилагательного. Исправь. 1)С глупой речью сиди за печью. 2)В тёмною ночь и маленький огонёк светит да...
География
Қазақ тiлi