Ребят помогите мне через пол часа к репететуру идти, решите это с решением: Вычисл??те -15+15+0+28-(-28)=

Математика

Ребят помогите мне через пол часа к репететуру идти, решите это с решением: Вычисл??те -15+15+0+28-(-28)=

Автор: Гость