Ребят. Помогите пожалуйста!! ZnO+Al(OH)3=???
Химия
Ребят. Помогите пожалуйста!! ZnO+Al(OH)3=???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут если только реакция обмена, а так, вроде как такой реакции нету: 2Al(OH)3 + 3ZnO = Al2O3 + 3Zn(OH)2
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