Ребят помогите решить задачи решение????спасибо заранее!

Математика
Ребят помогите решить задачи решение????спасибо заранее!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
эээээ а где задача ну 20000000 символов жена до
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