Ребят!! упражнение 282. Заранее спасибо огромное!!))
Математика
Ребят!! упражнение 282. Заранее спасибо огромное!!))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У курицы -2 лапы у кролика - 4 лапы Было х - кроликов, тогда лап у кроликов= 4х Кур было х+8 ,тогда лап у кур = 2(х + 8) = 2х + 16 Составим уравнение: 4х+2х+16=46 6х = 46-16 6х=30 х= 30:6 х=5 кроликов 5+8=13 кур Ответ: 5 кроликов, 13 кур
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