Ребят!! упражнение 282. Заранее спасибо огромное!!))

Математика
Ребят!! упражнение 282. Заранее спасибо огромное!!))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У курицы -2 лапы у кролика - 4 лапы Было х - кроликов, тогда лап у кроликов= 4х Кур было х+8 ,тогда лап у кур = 2(х + 8) = 2х + 16 Составим уравнение: 4х+2х+16=46 6х = 46-16 6х=30 х= 30:6 х=5 кроликов 5+8=13 кур Ответ: 5 кроликов, 13 кур
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите плз задание 303
Ответить
Русский язык
Помогите исправить предложения с лексическими ошибками 1.В те годы белогвардейц?? делали заговоры. 2. В руках искусного скорняка гончарный кру...
Ответить
География
Имя путешественника пожалуйста помогите
Ответить
Математика
Запишите то число при округлении которого до любого разряда получалось бы 100000000
Ответить
Литература
Написать сочинение на тему почему нельзя бегать в школе
Ответить