Ребята помогите!!! Надо написать стих с опоясывающей рифмовкой.Не большой срочно!!
Литература
Ребята помогите!!! Надо написать стих с опоясывающей рифмовкой.Не большой срочно!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А про что стих. -__-
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПЕРЕЧЕРТИТЕ РИСУНОК 2.12 В ТЕТРАДЬ. На координатной прямой заданы точки А(2) и B(-3). 1)??спользуя линейку,найдите начало отсчёта. 2)найдите дл...
Русский язык
Составь и запиши предложения с каждым словом:тюль,расцвести,огонёк.Сколько предл??жений вам придётся записать и почему?
Математика
Английский язык