Ребята помогите!!! Надо написать стих с опоясывающей рифмовкой.Не большой срочно!!

Литература
Ребята помогите!!! Надо написать стих с опоясывающей рифмовкой.Не большой срочно!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А про что стих. -__-
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПЕРЕЧЕРТИТЕ РИСУНОК 2.12 В ТЕТРАДЬ. На координатной прямой заданы точки А(2) и B(-3). 1)??спользуя линейку,найдите начало отсчёта. 2)найдите дл...
Ответить
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА , ПРОШУ ВАС ! ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ ОЦЕНКА
Ответить
Русский язык
Составь и запиши предложения с каждым словом:тюль,расцвести,огонёк.Сколько предл??жений вам придётся записать и почему?
Ответить
Математика
Упр 356 под номером 2)
Ответить
Английский язык
Номер 10 помогите срочно пожалуйста
Ответить