Ребята,помогите пожалуйста с английским,задание 1.Заранее спасибо.

Английский язык
Ребята,помогите пожалуйста с английским,задание 1.Заранее спасибо.
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