РЕБЯТА!!!УМОЛЯЮ!!!ПРОШУ!!!!ПОМОГИТЕ!!!!

Гость: Гость:

1) 90 2) графики v1= 5t и v2= -(4)t +20 ускорение это производная dv/dt , соотв ускорение у них одинаковое, только у одного с плюсом, а у 2 с минусом , 5 и -4 соотв а перемещение это интеграл s1= 5t^2/2 s2 = -2t^2 +20t графики написал 3) перевернем задачу, пусть он подлетает на высоту 1.5 м имея сначала скорость 9м/с тогда ускорение свободного падения будет направленно вверх, а ускорение торможения вниз. тогда по закону сохранения механической энергии: mv^2/2=m (g-a) h , отсюда a= g - v^2/(2h) a= 10- 81/3 = - 17 м/с^2 минус означает, что оно направленной против падения артиста. по модулю равно 17 м/с^2 если бы ускорение торможения было бы меньше ускорения свободного падения, он бы не затормозил вовсе. 4) s=VT v1= s1/t1 =8 м/с v2 =10 м/с vср = 10+8 /2 =9 м/с