Ребро основания правильной шестиугольной призмы равно 8. шар касается всех ребер ??ризмы. найти радиус шара и высоту данной призмы. очень прошу предоставить рисунок с решением!

Геометрия

Ребро основания правильной шестиугольной призмы равно 8. шар касается всех ребер ??ризмы. найти радиус шара и высоту данной призмы. очень прошу предоставить рисунок с решением!

Автор: Гость