Ребро основания правильной шестиугольной призмы равно 8. шар касается всех ребер ??ризмы. найти радиус шара и высоту данной призмы. очень прошу предоставить рисунок с решением!
Геометрия
Ребро основания правильной шестиугольной призмы равно 8. шар касается всех ребер ??ризмы. найти радиус шара и высоту данной призмы. очень прошу предоставить рисунок с решением!
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