Речь оратора который за долговое рабство.СРОЧНО!!!!!

Гость: Гость:

Возникает с усилением социальной дифференциации внутри древнейших греч. общин. Кредиторы получали власть не только над движимым и недвижимым имуществом должника, но и над его личностью. В Афинах Д. р. было отменено реформами Солона. В Риме Д. р. (лат. nexum) существовало в первые века Республики. После долгой борьбы задолжавших плебеев против патрициев, Д. р. законом Lex Poetelia (Закон Петелия, 326 до н. э. ) было отменено Долговое рабство Долговое рабство, узаконенное ХП таблицами, отмечалось крайней суровостью. Договор займа, по которому средством обеспечения являлись "мясо и кровь" должника, назывался в Риме nexurn - (нексум) "кабала". По способу заключения нексум походил на манципацию (свидетели, медь, формула) . При просрочке платежа кредитор, пользуясь дозволением суда, "налагал на должника руку", что означало заточение в оковах. Помещенный в подвал дома кредитора должник трижды выводился на городскую площадь вымаливать помощь друзей и родственников. "В третий базарный день должники предавались смертной казни или поступали в продажу за границу", что означало рабство. Когда у должника оказывалось несколько кредиторов, закон предписывал: "Пусть разрубят должника на части" (но чаще всего применялась продажа в рабство. Признавалось вместе с тем, что по выплате долга гражданин возвращал себе свободное состояние) . Долговое рабство больше всего угрожало плебеям, лишенным той защиты и помощи, которую давали патрициям род и курия. Ликвидация долгового рабства стала вопросом острой борьбы. Римский историк Тит Ливии рассказывает, что как-то кредитор вывел на площадь старого воина-центуриона, "истощенного от бедности и худобы", в рубище. Оказалось, что разорение постигло его от войны, податей, непосильных процентов. Должник показал обезображенную побоями спину. "Видя и слыша это, народ поднял сильный крик. Должники в оковах и без оков бросаются на улицу, умоляя квиритов о защите". Правящая верхушка Рима пошла на уступки. В 326 году до н. э. (через 250 лет после реформы Солона) долговое рабство было уничтожено и в Риме (закон Петелия) . С этого времени ответственность должника ограничивается его имуществом.