Ремесленник, не владевший собственной мастерской и работавший на найму. ??? Помоги??е !!!!!! 6 класс Кроссворд!!! оч срочно!

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Ремесленник, не владевший собственной мастерской и работавший на найму. ??? Помоги??е !!!!!! 6 класс Кроссворд!!! оч срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ремесленник, не владевший собственной мастерской и работавший на найму - это подмастерье
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