РЕПРОДУКЦИЯ РЕПЕТИЦИЯ РЕМОНТ РЕКОНСТРУКЦИЯ Составь с каждым словом предложение и запиши его.
Русский язык
РЕПРОДУКЦИЯ РЕПЕТИЦИЯ РЕМОНТ РЕКОНСТРУКЦИЯ Составь с каждым словом предложение и запиши его.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня в актовом зале будет репетиция концерта. В моей комнате папа делает ремонт. В городском музее происходит реконструкция. На ярмарке продают репродукции картин известных художников.
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