Решаю, но не могу объяснить какой ответ) Можно пожалуйста решение с подробным объ??снением;)
Алгебра
Решаю, но не могу объяснить какой ответ) Можно пожалуйста решение с подробным объ??снением;)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
/////////////////////////////// ////////////////// !х!>=0 ----------------------- - 4--------------------0----------------- 4-----------5 1/2------- ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2x<11 (- ,беск; - 4] [4 ; 5 1/2) кажись так !!!
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