Решаю, но не могу объяснить какой ответ) Можно пожалуйста решение с подробным объ??снением;)

Алгебра
Решаю, но не могу объяснить какой ответ) Можно пожалуйста решение с подробным объ??снением;)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
///////////////////////////////                                                   //////////////////   !х!>=0 -----------------------  - 4--------------------0----------------- 4-----------5 1/2------- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  2x<11 (- ,беск; - 4]  [4 ; 5 1/2) кажись так !!!
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