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Решенить дроби 1/7+2/21+3/7
Математика
Решенить дроби 1/7+2/21+3/7
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/21+2/21+9/21=15/21
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