Какие особенности строения имеют клетки покровной ткани

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Покровные ткани у растений бывают первичные (эпидермис), вторичные (перидерма) и третичные (корка). 1) Эпидермис состоит из: основные клетки эпидермиса ( уплощенная форма, оболочка утолщается в направлении к внешней среде, снаружи покрыта слоев воска, кутина и т. д. ), трихомы (волоски), клетки устьиц. 2) Перидерма (пробка) состоит из трех слоев (феллоген, феллема, феллодерма), клетки со временем отмирают. 3) Корка - образована мертвыми клетками с одревеснивающими оболочками, водонепроницаемы, поэтому иногда случаются разрывы, образуются чкчевички ( как темные черточки на стволе березы), на время холодов они обычно закрываются новыми слоями ткани. Плохо пропускает воздух, держит тепло, сохраняет от переохлаждения, механических повреждений, инфекций Вроде так