Сласти речення зі словом father

Английский язык
Сласти речення зі словом father
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My father bought me very interesting book yesterday
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