Подскажите понятие налогоплатильщиков 1)в узком смысле 2)в широком смысле

Обществознание
Подскажите понятие налогоплатильщиков 1)в узком смысле 2)в широком смысле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В узком-человек который формирует свое дело,бизнес.,за счет налогов. в широком-налогами он обеспечиват финансами Страну.
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