решения неравенства 2x-3(x+1) больше 2+x
Алгебра
решения неравенства 2x-3(x+1) больше 2+x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]2x-3(x+1)\ \textgreater \ 2+x[/latex] [latex]2x-3x-3\ \textgreater \ 2+x[/latex] [latex]2x-3x-x\ \textgreater \ 2+3[/latex] [latex]-2x\ \textgreater \ 5[/latex] [latex]x\ \textless \ -2.5[/latex] ----------(- 2.5)------------- /////////// Ответ: [latex](-[/latex] ∞ [latex];-2.5)[/latex]
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