Реши пример вычитая пр частям 71-58
Математика
Реши пример вычитая пр частям 71-58
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70-50=20+1=21-8=13 ПОЖАЛУЙСТА
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