Реши примеры. На какие два числа надо разложить второе слагаемое?

Математика
Реши примеры. На какие два числа надо разложить второе слагаемое?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+4=9+1+3=13 7+8=7+3+5=15 и так далее, то есть второе слагаемое раскладываем на 2 числа, одно из которых при сложении с первым слагаемым в сумме будет составлять 10 .
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