Реши уравнение x4=3 3 2x=1
Математика
Реши уравнение x4=3 3 2x=1
Ответ(ы):
Гость:
Х/4=3 х=4*3 х=12 12/4=3 32/х=1 х=32:1 х=32
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