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Реши уравнения 1)84a+25a+7=443
Математика
Реши уравнения 1)84a+25a+7=443
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84a+25a+7=443 84а+25а=443-7 84а+25а=436 109а=436 а=436/109 а=4
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