Реши уравнения 17x+24x+13x-6=48 45a-42a-a-15=11 23b-(13b+8b)+31=45
Математика
Реши уравнения 17x+24x+13x-6=48 45a-42a-a-15=11 23b-(13b+8b)+31=45
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17x+24x+13x-6=48 (17+24+13-6) * x =48 48*x=48 x=48:48 x= 1
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