Какой будет радиус круга если его длина 45 см?
Математика
Какой будет радиус круга если его длина 45 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина окружности(L) L=2пr, где п=примерно 3.14 45=3.14* 2*r r=45/(3.14*2)=примерно 7.2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В поселке 17 двух- и трёхэтажных домов. Трёхэтажных на 3 меньше, чем двухэтажных. Сколько двухэтажных и сколько трёхэтажных домов в посёлке отдельно?
Окружающий мир
Избиратель может быть включен в список избирателей: 1)НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ДВУХ ИЗБИРА??ЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 2) НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬ...
Математика
Русский язык