М.Ю. Лермонтов.Биография. Годы учения. в сокращении
Литература
М.Ю. Лермонтов.Биография. Годы учения. в сокращении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
михаил Юрьевич лермонтов родился 1814 года в Москве умер 1841 году на дуэли. ( даты очень легко запоминаются)
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