В поселке 17 двух- и трёхэтажных домов. Трёхэтажных на 3 меньше, чем двухэтажных. Сколько двухэтажных и сколько трёхэтажных домов в посёлке отдельно?

Математика

В поселке 17 двух- и трёхэтажных домов. Трёхэтажных на 3 меньше, чем двухэтажных. Сколько двухэтажных и сколько трёхэтажных домов в посёлке отдельно?

Автор: Гость