В поселке 17 двух- и трёхэтажных домов. Трёхэтажных на 3 меньше, чем двухэтажных. Сколько двухэтажных и сколько трёхэтажных домов в посёлке отдельно?
Математика
В поселке 17 двух- и трёхэтажных домов. Трёхэтажных на 3 меньше, чем двухэтажных. Сколько двухэтажных и сколько трёхэтажных домов в посёлке отдельно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двухэтажные дома - х Трехэтажные дома - у Составим систему уравнений: х+у=17 х-у=3 2х=20 х=10 (двухэтажных домов) у=17-10=7 (трехэтажных домов) Решено!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Избиратель может быть включен в список избирателей: 1)НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ДВУХ ИЗБИРА??ЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 2) НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬ...
Математика
Русский язык
Другие предметы