В поселке 17 двух- и трёхэтажных домов. Трёхэтажных на 3 меньше, чем двухэтажных. Сколько двухэтажных и сколько трёхэтажных домов в посёлке отдельно?

Математика
В поселке 17 двух- и трёхэтажных домов. Трёхэтажных на 3 меньше, чем двухэтажных. Сколько двухэтажных и сколько трёхэтажных домов в посёлке отдельно?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двухэтажные дома - х Трехэтажные дома - у Составим систему уравнений: х+у=17 х-у=3 2х=20 х=10 (двухэтажных домов) у=17-10=7 (трехэтажных домов) Решено!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Избиратель может быть включен в список избирателей: 1)НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ДВУХ ИЗБИРА??ЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 2) НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬ...
Ответить
Математика
Найдите пожалуйстаНОК и НОД (13, 4)
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста умаляю плиз токо на фото
Ответить
Другие предметы
Как читается на русскому языке "The north face"?
Ответить
Математика
Скільки різних правильних і неправильних дробів можна скласти з чисел 3;5;7;11;13; 17;19;23(окремо привильні і окремо неправильні)
Ответить