Реши уравнения устно: 29:х=1 26:х=26 х×18=18
Математика
Реши уравнения устно: 29:х=1 26:х=26 х×18=18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
29:29=1 26:1=26. 1×18=18
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