Реши задачу . вычисли и заптши ответ. первая команда набрала 6 очков . а вторая 20. на сколько очков вторая команта опередила первую
Математика
Реши задачу . вычисли и заптши ответ. первая команда набрала 6 очков . а вторая 20. на сколько очков вторая команта опередила первую
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-6=14 очков опередила вторая команда первую
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