Реши задачу . вычисли и заптши ответ. первая команда набрала 6 очков . а вторая 20. на сколько очков вторая команта опередила первую

Математика

Реши задачу . вычисли и заптши ответ. первая команда набрала 6 очков . а вторая 20. на сколько очков вторая команта опередила первую

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