Решить пример 456-192:8+23*4

Математика
Решить пример 456-192:8+23*4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 192÷8= 24 2) 23×4 = 92 3) 456-24 = 432 4) 432+92= 524
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