Решить систему уравнений: 2^x *3^y=24 2^y*3^x=54
Алгебра
Решить систему уравнений: 2^x *3^y=24 2^y*3^x=54
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=1,5 и у=4; система нетрудная, нужно из второго равенства выразить игрик в квадрате и просто игрик(т.е. извлечь корень из игрика в квадрате, по свойствам степеней игрик в кубе это игрик квадрат плюс просто игрик), потом подставить в первую; решим уравнение относительно x, подставим во 2-е, найдём игрик; я бы расписал подробно, но на компьютере неудобно, надеюсь вы поймёте... если сложно, постараюсь расписать, но преобразования здесь нехитрые
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