Напишіть 10 слів які не використовуються зараз але використовувались раніше

Українська мова
Напишіть 10 слів які не використовуються зараз але використовувались раніше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мушкет, кунтуш, опанча, шеляг, челядь, рать, уста,перст, ріжний, отрок.
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