Напишіть 10 слів які не використовуються зараз але використовувались раніше
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Напишіть 10 слів які не використовуються зараз але використовувались раніше
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Мушкет, кунтуш, опанча, шеляг, челядь, рать, уста,перст, ріжний, отрок.
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