Решить ур..(223440 - 130 *х ) : 35 равно 6020
Математика
Решить ур..(223440 - 130 *х ) : 35 равно 6020
Ответ(ы):
Гость:
223440-130х=6020*35; 223440-130х=210700; -130х=210700-223440; -130х=-12740; х=98.
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