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Решить уравнение: 6-2х=-6
Математика
Решить уравнение: 6-2х=-6
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Гость:
6-2x=-6 -2x=-12 x=-12/-2 x=6 Ответ:2
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