Решить уравнение используя метод замены переменной (х^2+х+1)(х^2+х+2)=12
Алгебра
Решить уравнение используя метод замены переменной (х^2+х+1)(х^2+х+2)=12
Ответ(ы):
Гость:
Когда нашли корни t, то сделали обратную замену, т.е. в ур х^2+х
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