Решить уравнение используя метод замены переменной (х^2+х+1)(х^2+х+2)=12

Алгебра
Решить уравнение используя метод замены переменной (х^2+х+1)(х^2+х+2)=12
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Автор: Гость
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Гость:
Когда нашли корни t, то сделали обратную замену, т.е. в ур х^2+х
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