Помогите,срочно нужен текст на английском про таможню))))))

Английский язык
Помогите,срочно нужен текст на английском про таможню))))))
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Гость:
Поясни вопрос,на какую тему должен быть текст?
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