Помогите,срочно нужен текст на английском про таможню))))))
Английский язык
Помогите,срочно нужен текст на английском про таможню))))))
Ответ(ы):
Гость:
Поясни вопрос,на какую тему должен быть текст?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста . Расстояние между посёлками на плане , масштаб которого 1:100, равно 12 см. Увеличится или уменьшится это расстояние на пл...
Биология
Дайте характеристику условий жизни в водной среде И анализируйте внешний облик р??зных животных обитающих найди что у них общего
Русский язык