A^2 -2a +1 __________ - дробная черта Сократите дробь a^2 - 1

Алгебра
A^2 -2a +1 __________ - дробная черта Сократите дробь a^2 - 1
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вот так) числитель, как квадрат разности знаменатель, как разность квадратов
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