Задача Если я дам треть из 320€ что я выиграл в лото моей сестре и половина из того что осталось родителям!Сколько у меня останется?! решение Спасибо❤ Очень надо

Математика

Задача Если я дам треть из 320€ что я выиграл в лото моей сестре и половина из того что осталось родителям!Сколько у меня останется?! решение Спасибо❤ Очень надо

Автор: Гость