Задача Если я дам треть из 320€ что я выиграл в лото моей сестре и половина из того что осталось родителям!Сколько у меня останется?! решение Спасибо❤ Очень надо
Математика
Задача Если я дам треть из 320€ что я выиграл в лото моей сестре и половина из того что осталось родителям!Сколько у меня останется?! решение Спасибо❤ Очень надо
Ответ(ы):
Гость:
1). 320/3*2=213 (евро) - останется после сестры 2). 213/2=106,5 (евро) - останется в конце Ответ: 106,5 евро P.S. при вычислениях получаются сложные дроби, я их округлил до полных чисел.
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