Решите уравнение (7x+9)-(10x-2)=17, решите уравнение 9-4(x-3,5)=11-8x помогите решить хоть одно
Алгебра
Решите уравнение (7x+9)-(10x-2)=17, решите уравнение 9-4(x-3,5)=11-8x помогите решить хоть одно
Ответ(ы):
Гость:
7х+9-10х+2=17 -3х=6 х=-2 9-4х+14=11-8х 4х=-12 х=-3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1) В школе 4 вторых класса. Пять второклассников этой школы живут в одном доме. Обяз??тельно ли хотя бы двое из них учатся в одном классе? А трое? ...
Русский язык
География
1. Путшественик находится на высоте 5 км, температура воздуха на этой высоте составляет -13 градусов. Определите температуру воздуха у подножья оры...
Английский язык