На пятые сутки,на рассвете туман рассеялся и по правому борту открылись берега Но??вегии.Помогите подчеркнуть главные члены предложения и составить схему.

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На пятые сутки,на рассвете туман рассеялся и по правому борту открылись берега Но??вегии.Помогите подчеркнуть главные члены предложения и составить схему.

Автор: Гость