На пятые сутки,на рассвете туман рассеялся и по правому борту открылись берега Но??вегии.Помогите подчеркнуть главные члены предложения и составить схему.
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На пятые сутки,на рассвете туман рассеялся и по правому борту открылись берега Но??вегии.Помогите подчеркнуть главные члены предложения и составить схему.
Ответ(ы):
Гость:
На пятые сутки - обстоятельство на рассвете- обстоятельство туман-подлежащее рассеялся-сказуемое по борту-обстоятельство правому-определение открылись-сказуемое берега-подлежащее Норвегии-определение
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