Какой военачальник командир народным ополчением при освобождение Москвы от Поля??ов в 1612 году

История
Какой военачальник командир народным ополчением при освобождение Москвы от Поля??ов в 1612 году
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Гость:
Дмитрий Пожарский   8)))0
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