Разбор предложение Летят перелётные птицы
Русский язык
Разбор предложение Летят перелётные птицы
Ответ(ы):
Гость:
Летят-глагол,сказуемое Перелетные-прилагательное,определение птицы-существительное,подлежащее
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