Какая масса осадка образуется при добавлении к 20 г 16%-ного раствора NaOH избытка сул??фата меди (II).
Химия
Какая масса осадка образуется при добавлении к 20 г 16%-ного раствора NaOH избытка сул??фата меди (II).
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Вот))))))))))))))))))))))
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