У Васи на холодильнике нарисована таблица 3×3 клетки. Он взял набор магнитных цифр (три единицы, три двойки и три тройки) и расставил их по одной в ячейку так, что во всех ячейках первого столбца стоят единицы, во всех ячейках ...

Математика

У Васи на холодильнике нарисована таблица 3×3 клетки. Он взял набор магнитных цифр (три единицы, три двойки и три тройки) и расставил их по одной в ячейку так, что во всех ячейках первого столбца стоят единицы, во всех ячейках второго – двойки, во всех ячейках третьего – тройки. За один ход Вася разрешает Пете переставлять любые две цифры местами. а) Верно ли, что не больше, чем за три хода Петя может сделать таблицу в которой в одной строке стоят только единицы, в другой только двойки, а в третьей только тройки? б) Верно ли, что не больше, чем за четыре хода Петя может получить такую таблицу, в которой в каждой строчке, каждом столбце и в двух главных диагоналях суммы чисел равны 6? в) Верно ли, что не больше, чем за пять ходов Петя может сделать таблицу в которой сумма чисел в одной строчке равна 6, в другой 7, а в третьей 8? г) Верно ли, что не больше, чем за шесть ходов Петя может сделать таблицу в которой суммы чисел по строкам и столбцам равны (в каком-то порядке) 4, 5, 6, 7, 8, 9? Нужно отвечать да или нет. Помогитн! СРОчно!

Автор: Гость