Помогите составить словосочетания с глаголами Встретится — встретиться, освободится — освободиться, отразится — отразиться, вернутся — вернуться, веселится — веселиться, садится — садиться, чистится — чиститься, беспокоится — ...

Гость: Гость:

Он скоро встретится/встретиться на улице; ученик освободится/быстро освободиться; отразится в зеркале/отразиться от стекла; старик садится/садиться на стул; платье чистится/чиститься от грязи; мать беспокоится/беспокоиться за контрольную; она снова ссорится/много ссориться; рано проснутся/проснуться ночью; он познакомится/познакомиться с человеком.