Дайте характеристику условий жизни в водной среде И анализируйте внешний облик р??зных животных обитающих найди что у них общего

Биология
Дайте характеристику условий жизни в водной среде И анализируйте внешний облик р??зных животных обитающих найди что у них общего
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Температура без резких колебаний; 2.Наличие кислорода 3.Плотность воды 4.Солевой состав
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
A^2 -2a +1 __________ - дробная черта Сократите дробь a^2 - 1
Ответить
Русский язык
Разбор предложение Летят перелётные птицы
Ответить
Русский язык
Помогите составить словосочетания с глаголами Встретится — встретиться, освободится — освободиться, отразится — отразиться, вернутся — вернуться,...
Ответить
Химия
Какая масса осадка образуется при добавлении к 20 г 16%-ного раствора NaOH избытка сул??фата меди (II).
Ответить
Математика
У Васи на холодильнике нарисована таблица 3×3 клетки. Он взял набор магнитных цифр (три единицы, три двойки и три тройки) и расставил их по одной в...
Ответить