Дайте характеристику условий жизни в водной среде И анализируйте внешний облик р??зных животных обитающих найди что у них общего
Биология
Дайте характеристику условий жизни в водной среде И анализируйте внешний облик р??зных животных обитающих найди что у них общего
Ответ(ы):
Гость:
1.Температура без резких колебаний; 2.Наличие кислорода 3.Плотность воды 4.Солевой состав
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