Помогите пожалуйста . Расстояние между посёлками на плане , масштаб которого 1:100, равно 12 см. Увеличится или уменьшится это расстояние на плане этой же местности , но с другим масштабом , равным 1 : 80 ? Каким будет оно на...
Математика
Помогите пожалуйста . Расстояние между посёлками на плане , масштаб которого 1:100, равно 12 см. Увеличится или уменьшится это расстояние на плане этой же местности , но с другим масштабом , равным 1 : 80 ? Каким будет оно на новом плане?
Ответ(ы):
Гость:
Да, изменится. 12*100= 1200 1200:80=15 Расстояние на плане(карте) с масштабом 1:80
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