Помогите пожалуйста . Расстояние между посёлками на плане , масштаб которого 1:100, равно 12 см. Увеличится или уменьшится это расстояние на плане этой же местности , но с другим масштабом , равным 1 : 80 ? Каким будет оно на...

Математика

Помогите пожалуйста . Расстояние между посёлками на плане , масштаб которого 1:100, равно 12 см. Увеличится или уменьшится это расстояние на плане этой же местности , но с другим масштабом , равным 1 : 80 ? Каким будет оно на новом плане?

Автор: Гость